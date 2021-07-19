В Рязань поступила очередная партия вакцины «Спутник V»

В медицинские учреждения Рязанской области поступила очередная партия вакцины в объеме 17,5 тысяч доз. Речь идет о ГамКовидВак или «Спутник V». В ближайшие дни ожидается очередная поставка из федерального центра, уверяют чиновники опергруппы.

— На сегодняшний день 34,5% рязанцев от 60%, подлежащих вакцинации от COVID-19, сделали прививку, — говорит заместитель министра здравоохранения Владимир Хоминец. — Вакцину направили во все мобильные пункты, которые расположены в торговых центрах и на железнодорожных вокзалах «Рязань-1» и «Рязань-2».

Всего в Рязанской области действует 65 пунктов вакцинации, на железнодорожных вокзалах пункты работают в круглосуточном режиме.

Буквально два дня назад «КП-Рязань» писала, что в городе появились огромные очереди за вакциной, а записаться можно только на сентябрь (читать подробнее).

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