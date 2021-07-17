Огромные очереди и запись на сентябрь: рязанцы не могут привиться от коронавируса

Рязанцы хотят привиться от коронавируса, власти призывают, но вакцины нет... Но есть огромные очереди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанцы продолжают жаловаться на нехватку вакцин от коронавируса. Возмущенные сообщения появляются в социальных сетях, на страницах руководителей региона, постятся фото с многочисленными очередями, а власти только повторяют: Темпы вакцинации увеличились…

— 15 июня хотел сделать прививку в медицинском пункте на вокзале «Рязань-2». Вакцинироваться хотел «Спутником-V», - рассказывает «КП-Рязань» читатель по имени Артем. — Но мне там сообщили, что вакцины нет с 30 июня, и когда появится – неизвестно. В тот же день позвонил в больницу №4, попытался там записаться на прививку, но ближайшей датой предложили 4 сентября. То есть, только через полтора месяца.

На вокзале Рязань-1 первого компонента вакцины нет.

На следующий день Артем съездил поочередно в ТЦ «Атрон Сити» и ТРЦ «М5 Молл», чтобы получить первый компонент вакцины, но там были огромные очереди.

— Очереди по 30-50 человек. Практически все без соблюдения социальной дистанции, многие без масок. Люди сказали, что стоят с 8 утра. Записываются на прививку утром в огромных очередях, чтобы была возможность сделать ее в обед. Хотел сделать прививку платно, но нигде нет такой возможности. Всех вынудили привиться, но никто про ковид не в курсе в деталях, видимо. У меня сейчас двое родителей болеют в средней форме… Пока в средней.

В эти же дни на странице губернатора Николая Любимова рязанка Елена Елисеева возмутилась, почему в Рязани нет вакцины?

«Когда будет вакцина в Рязани? Все больницы обзвонили, запись только на конец августа. Что за безобразие? Будем жаловаться в Минздрав РФ или Президенту. В соседних областях вакцины полно…» - написала девушка.

Областной минздрав отреагировал и указал, что темпы вакцинации за последние недели многократно увеличились.

«Понимаем вашу обеспокоенность. Темпы вакцинации за последние недели многократно увеличились. Мы регулярно подаем заявки на все виды вакцин. Ожидаются еще поставки. Приносим извинения за неудобства и просим набраться терпения. Все желающие обязательно смогут пройти вакцинацию при отсутствии противопоказаний», - коротко ответили чиновники, но никаких конкретных дат не назвали.

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