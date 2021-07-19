От ежиков до собак: от контакта с бешеными животными пострадали более 1600 рязанцев

За шесть месяцев 2021 года в Рязанской области зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных, сообщает региональный Роспотребнадзор. По данным санитарных врачей, ситуация по бешенству в регионе остается напряженной.

Всего за это время от укусов, оцарапывания и ослюнения, полученных от животных за шесть месяцев 2021 года пострадали 1603 человека, из них 391 ребенок и подросток.

Больше всего проблем людям доставляют бешеные собаки – 63% от общего количества животных, но растет количество пострадавших от лис, ежиков, белок и енотовидных собак.

Бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Без профилактических прививок у людей заболевание заканчивается смертью.

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