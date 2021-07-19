В Саратове отреагировали на отдыхающих под Рязанью земляков, загадивших лес. Фото: RZN_Life.

Случаев, когда саратовские туристы в составе организованных групп оставляли за собой мусор, не было. Об этом ИА «Регион 64» сообщил член общественного совета при комитете по туризму Саратовской области Александр Учуваткин.

— Не могу сказать, что Рязанская область востребованное направление туризма в формате организованных туров у жителей Саратовской области. Однако многие жители могут поехать туда самостоятельно на своем транспорте, — отметил Учуваткин. — В таком случае поведение туристов определяется лишь уровнем культуры и степенью их воспитания. Мы в свою очередь с сотрудниками моей компании стараемся всячески прививать туристам культуру посещения достопримечательных мест и мест отдыха.

Ранее рязанцев возмутили отдыхающие на Ласковском озере. Одна из женщин назвала «свиньями» людей, которые приехали отдыхать на машине с госномером 64-го региона - Саратовская область – (читать подробнее)

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