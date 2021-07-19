Рязанцев возмутили отдыхающие на Ласковском озере с «саратовскими» номерами. rznlife.ru.

Рязанцев возмутили отдыхающие на Ласковском озере. Одна из подписчиц RZN_Life назвала «свиньями» людей, которые приехали отдыхать на машине с госномером 64-го региона (Саратовская область).

«Свиньи на Ласковском озере… забросали своими бутылками, салфетками, арбузными корками, упаковками из-под презервативов в радиусе 100 метров от своего сарая. На замечания не реагируют. Доска позора», - написала девушка.

Справедливости ради, номер региона ни о чем не говорит. Рязанцы зачастую сами загаживают места отдыха. Об этом и отметили в комментариях:

«Это не зависит от региона. В Рязани своих свиней хватает. Из окон машин выбрасывают мусор. У водоемов оставляют бутылки, пустые пакеты из-под чипсов… Как будто больше туда не приедут»;

«Почему все думают, что если не 62 регион, то это не Рязань?! У нас разрешено ездить на машинах с другими регионами, номера просто менять лень или платить неохота»;

«За собой, конечно, никто не замечает, а увидели, что мусор вокруг машины, сразу налетели как коршуны. Там же написали, что за собой они убрали! В первую очередь, сморите за собой, а потом обсуждаете других. На этом озере творится черт знает что…»

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