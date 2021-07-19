Еще шестерых рязанцев внесли в список жертв коронавируса

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 140 положительных тестов на коронавирусную инфекцию, говорится в официальной статистике от 19 июля. Всего в регионе теперь известно о 33567 случаях COVID-19.

Как сообщает стопкоронавирус.рф, в рязанский список жертв пандемии на федеральном уровне внесли еще шесть человек. Число летальных исходов, ведущей причиной которых признан COVID-19, достигло 738 человек. Однако с этой инфекцией связано гораздо больше смертей (подробнее).

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