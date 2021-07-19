В администрации Рязанского района СК изъял документы

В администрации Рязанского района прошла выемка документов в рамках расследования уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

По данным «ВидСбоку», следователи изымали в том числе и личные дела сотрудников районной администрации. Уголовное дело расследуют следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области.

Подробности уточняются.

Отметим, что за последнее время Следственный комитет неоднократно возбуждал уголовные дела по статье «Халатность». В частности, по делу администрации Захаровского района, сотрудники которой подозревались в приобретении квартир для детей-сирот по завышенным ценам (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!