Захаровские чиновники закупали жилье для детей-сирот по завышенным ценам

Следственный комитет, как сообщили в региональном управлении, возбудил уголовное дело по факту должностных преступлений в Захаровском районе. Местная администрация приобретала квартиры для детей-сирот по завышенным ценам. Ущерб бюджетной системе оценивается в сумму более 3 млн рублей.

Внимание правоохранительных органов привлекли 10 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений. Организуя закупки, заказчик не предпринял мер, чтобы рассчитать реальную рыночную цену недвижимости.

Пока расследование ведется по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»), устанавливаются конкретные должностные лица, которые несут ответственность за нарушения закона.