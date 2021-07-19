Слова Юлии Рокотянской о «празднике 22 июня» проверит прокуратура.

Слова председателя Рязанской городской Думы Юлии Рокотянской о «празднике» 22 июня проверит прокуратура. По данным портала «ВидСбоку», прокуратура Рязанской области поручила своим коллегам из Советского района Рязани провести соответствующую проверку.

«Проверку проведите по всем доводам обращения. При наличии оснований примите меры прокурорского реагирования», - указано в поручении.

21 июня на заседании Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила все с праздником 22 июня. После того, как в СМИ разразился скандал, председатель гордумы публично извинилась за оговорку.

— Приношу искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!