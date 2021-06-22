Рокотянская извинилась за оговорку о празднике 22 июня.

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская публично извинилась за свою оговорку о «празднике 22 июня»

— Приношу искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне, — сказала Рокотянская. — Заседание Думы длилось более четырех часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки. Подчеркну, что я обращалась к коллегам-депутатам с посылом именно прийти на траурные мероприятия и почтить память наших павших героев.

По словам спикера, Великая Отечественная война отзывается болью в ее сердце. Юлия Рокотянская преклоняет голову перед подвигом наших великих предков.

— Мужество и героизм русских солдат навеки останутся в наших сердцах, в нашей памяти, — подчеркнула депутат.

Оговорка в речи политика произошла 21 июня на заседании Рязанской городской Думы.

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