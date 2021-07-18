В Рязанской области за сутки зафиксировали 138 новых случаев COVID-19

По данным региональной оперативной рабочей группы, 18 июля в Рязанской области выявлено еще 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом темп прироста заболевших за сутки составил 0,41%.

Всего же с начала пандемии в нашем регионе COVID-19 подтвердился у 33 тысяч 427 человек.

Отмечается, что мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, проводятся в полном объеме.

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