В Рязанской области за сутки зафиксировали 138 новых случаев COVID-19

По данным региональной оперативной рабочей группы, 18 июля в Рязанской области выявлено еще 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом темп прироста заболевших за сутки составил 0,41%.
Всего же с начала пандемии в нашем регионе COVID-19 подтвердился у 33 тысяч 427 человек.
Отмечается, что мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, проводятся в полном объеме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!