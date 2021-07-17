Грозы, град и сильный ветер: МЧС предупредило рязанцев о надвигающейся непогоде

В ближайшие часы в Рязани и местами по области ожидаются грозы, ветер, порывами до 17 метров в секунду, кратковременный дождь, и в отдельных районах град. Метеопредупреждение опубликовало УМЧС России по Рязанской области, основываясь на данных Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Непогода сохранится до конца суток 17 июля.

Ранее сообщалось, что на Кадомский район обрушился мощный град. Размеры градин были с голубиное яйцо. У людей побили овощные культуры, повредили стены (читать подробнее).

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