Не град, а дизель: на рязанское село обрушилась мощная стихия. Фото: "Пресса".

Днем 16 июля в селе Старый Кадом Кадомского района крупный град, сообщает «Пресса». По данным издания, град размером с голубиное яйцо, повредил не только огороды, но стены построек.

— За свои 70 лет, я не видела такого града, — говорит местная жительница Вера Шишкова. — Град бил по крыше дома так громко, будто дизель работал.

Местные жижтели увидели такой мощный град впервые. Фото: "Пресса".

Как предполагают местные, мощный град оставил жителей села без урожая картофеля. Вся ботва лежит сломанная, надежды восстановить ее нет. Кроме того, градом побило огурцы и помидоры, кусты смородины остались стоять пустыми. На фасадах домов, обитых сайдингом, видны повреждения.

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