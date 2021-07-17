Рязанский владыка рассказал, что делать, если насмехаются над христианской святыней

Рязанский владыка рассказал, что делать, если насмехаются над верой и христианской святыней.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отвечая на вопрос верующего, сказал, что нужно делать православному человеку, если грубо насмехаются над верой. По мнению владыки, есть только два варианта.

— Просто уйти, чтобы не слышать подобных мерзостей, — говорит глава Рязанской епархии. — Второй вариант, если чувствуете в себе силы, то возразите людям, которые говорят подобные гнусности. Вы можете вступить с ними в полемику. Конечно, только в том случае, если люди делают это в разумном состоянии. То есть, если они адекватные, могут услышать противное мнение. Если же люди не воспринимают ваших слов, то лучше, опять-таки, уйти, и не осквернять свой слух подобными вещами.

3 августа в Рязань привезут мощи Александра Невского. Епархия составила расписание молебнов, а также время, когда прихожанам можно будет поклониться святыне (читать подробнее).

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