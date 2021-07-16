На субботу в Рязанской области прогнозируют до +33

Опубликован прогноз для Рязанской области на 17 июля. Жара в субботу сохранится: температура воздуха ночью +15…+20, днем +28…+33.

«Днем местами кратковременный дождь, местами гроза», - говорится в прогнозе.

Судя по карте, опубликованной МЧС на основе данных Рязанского гидрометеоцентра, гроза наиболее вероятна в Пронском, Шиловском, Александро-Невском и Рязанском районах, а осадки выпадут не только там.

Ветер северо-западный, днем 4-9 м/с (при грозе до 15 м/с.).

В лесах высокая пожарная опасность, в Клепиковском и Сасовском района – чрезвычайно высокая.

Прогноз на 17 июля.

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