Рязанцев предупредили об опасных сухих грозах в ближайшие дни

Отсутствие осадков и "страшных" туч добавляет сухим грозам опасности.

Рязанский гидрометцентр предупредил, что в ближайшие дни по области будет высока вероятность сухих гроз. Это явление, по словам метеорологов, довольно редкое, но отнюдь не уникальное. Оно возникает в изолированных кучево-дождевых облаках при температуре, как правило, выше +28 градусов и низкой влажности приземного воздуха.

«Нижняя граница облаков при этом находится довольно высоко, иногда выше 1500 м, из-за чего дождевые капли успевают полностью испариться в сухом слое воздуха по мере падения на землю. В результате молния во время сухой грозы может попасть в любой объект на земле», - сообщили в Рязанском ЦГМС.

Еще метеорологи отмечают, что при таких условиях сам вид грозовых облаков иногда не пугает, не побуждает найти укрытие. Тем не менее, рекомендуется при первом же ударе грома или при скоплении кучевых облаков покинуть открытые участки местности. Пожары от сухих гроз при наличии ветра и отсутствии дождя также представляют реальную опасность.

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