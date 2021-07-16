Погибший недавно вернулся из армии. Фото: социальные сети.

Рязанский рэпер Young Junior погиб после падения из окна московской многоэтажки, а не из дома на улице Высоковольтной. Ранее смерть молодого человека ошибочно связали с другим случаем, произошедшем в областном центре 13 июля. Об этом стало известно от знакомых погибшего.

Они рассказали, что Иван увлекался музыкой и записывал рэп под псевдонимом Young Junior. Также от них стало известно, что несколько дней назад парень вернулся домой после службы в армии, которую проходил в десантных войсках.

Подробности инцидента не уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!