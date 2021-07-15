Молодой рязанец упал с пятого этажа дома на улице Высоковольтной

На улице Высоковольтной в Рязани с пятого этажа одного из многоквартирных домов упал горожанин 1998 года рождения. С тяжелыми травмами его госпитализировали в Областную клиническую больницу. Случилось 13 июля около 20:00.

Как сообщили «КП-Рязань» в СУ СКР по Рязанской области, молодой человек проживает в том же доме с матерью и младшим братом. Известно, что асоциальный образ жизни он не ведет, спиртным не злоупотребляет.

Железнодорожным МСО проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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