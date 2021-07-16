В Сараевском районе рязанец из-за женщины убил приятеля колуном

В Рязанской области рязанец из-за женщины убил приятеля колуном.

Следователи Кораблинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сараевского района, который трудился разнорабочим в коммерческой организации. Мужчину подозревают в убийстве.

По данным следствия, 14 июля в селе Мордово во время распития алкоголя двое мужчин повздорили из-за женщины. Один из них схватил колун и с размаху ударил потерпевшего по голове. Мужчина упал и потерял сознание.

Подозреваемый в убийстве тут же бросился к соседям с просьбой вызвать «скорую» и полицию, однако потерпевший скончался до приезда медиков.

В настоящее время подозреваемый задержан. Он во всем признался.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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