Мальчика, которого сбил пьяный мотоциклист, перевели из реанимации

Мальчика, которого на пешеходном переходе сбил пьяный мотоциклист, перевели из реанимации детской ОКБ.

По словам специалистов, ребенку уже сейчас хочется бегать и совсем не хочется лежать на больничной койке. Но, пока рано. После серьезной травмы мальчику предстоит лечение и реабилитация.

— При поступлении мальчику провели компьютерную томографию всех конечностей и головного мозга, — рассказывает главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Изначально мы диагностировали перелом теменной кости и ушиб головного мозга, ребенка госпитализировали в отделение. Он находился под наблюдением врачей и через два часа мы отметили появление тревожных симптомов, поэтому провели повторное КТ-исследование. Оказалось, что за это время образовалась гематома головного мозга, которая стала показанием для операции.

Нейрохирурги удалили гематому и продолжили интенсивную терапию в отделении реанимации. Вскоре мальчику стало легче.

ДТП произошло 10 июля на пешеходном переходе на Михайловском шоссе. Мальчик вместе с мамой переходил дорогу, когда на него наехал пьяный мотоциклист (читать подробнее).

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