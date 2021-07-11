Сбивший женщину с ребенком в Рязани мотоциклист был пьян

Виновник ДТП на Михайловском шоссе, в котором серьезно пострадал ребенок был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. Вместе с мальчиком 2011 года рождения в результате наезда мотоцикла травмы получила его мама.

В полиции подтвердили, что женщина с сыном шла по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 72/1. Их сбил водитель Yamaha 1979 года рождения, который, как впоследствии выяснилось при освидетельствовании, находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе прибор показал 0,600 мг\л.

Напомним, инцидент произошел 10 июля. По уточненной информации, примерно в 20:40. Видео с места ДТП и комментарии очевидцев ранее появились в соцсетях.

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