Иван Голунов составил топ-10 рязанских бизнесменов по прибыли за год

Журналист-расследователь Иван Голунов 15 июля составил топ-10 бизнесменов по прибыли за 2020 год. Как поясняют он сам, фактически оцениваются не личные доходы, а финансовые показатели основных активов того или иного предпринимателя.

«Важно помнить, что указанные суммы - это не личный доход бизнесмена, а деньги на счетах принадлежащих ему компаний, которые он может выплатить себе в виде дивидендов (в этом случае, они станут его личным доходом), а может вложить в развитие бизнеса», - пишет Голунов.

Ниже приводим список, как он представлен в публикации (в скобках – основные активы, по данным автора):

1. Юрий Сандин («Русская аграрная группа») - 1004,5 млн руб.;

2. Игорь Коськин («Русская кожа», «Точмаш», холдинг «Барс») – 707,6 млн руб.;

3. Олег Смирнов (ГК «Автоимпорт») – 557,5 млн руб.;

4. Павел Моченов (компания «Центртранстехмаш») – 543,3 млн руб.;

5. Георгий Свид (компания «Авангард», «Агромолкомбинат «Рязанский») – 540,5 млн руб.;

6. Алексей Платонов (компания «Рельеф-Центр») – 510,2 млн руб..;

7. семья Алексея Кирило-Покровского («Русская пивоваренная компания «Хмелефф») - 444,9 млн руб.;

8. Михаил Дугинов и Сергей Сысоев («Рязанские сады», АО «им. Куйбышева», «Агрохолдинг «Скопинский») – 444,1 млн руб.;

9. Владимир Бродский (компания «Рязаньагрохим») - 442 млн руб.;

10. Сергей Семенов (НПП «Александр») – 411 млн руб.

Напомним, Юрий Сандин задекларировал самый большой доход среди рязанских депутатов (подробнее).

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