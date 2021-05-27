Рязанский депутат за год заработал 640 млн рублей

Юрий Сандин, Олег Смирнов и Олег Шишов.

Депутаты Рязанской городской Думы отчитались о доходах за 2020 год. Декларации опубликованы на официальном сайте органа власти на персональных страничках депутатов.

Больше других, почти 640 млн рублей, заработал Юрий Сандин, который значится советником генерального директора ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт». По сравнению с 2019-м, когда доход Сандина составил 93 млн рублей, из его декларации исчез земельный участок площадью 201 гектар, но появились автомобили BMW 650i, Toyota Corolla, а также жилой дом 177 «квадратов», квартира и гараж.

Второй в списке богатых депутатов генеральный директор компании «Автоимпорт» Олег Смирнов с доходом 156 млн рублей. В списке его имущества самый большой жилой дом среди коллег в 400 кв.м.

Тройку замыкает бывший мэр Рязани Олег Шишов, задекларировавший почти 125 млн рублей. На сайте гордумы его представляют как замдиректора по вопросам экологии и реформирования ЖКХ КПКГ «Региональные инвестиции», однако известен он, прежде всего, как аффилированное лицо мусорного оператора «Эко-Пронск». Надо ли говорить, что список имущества у него тоже весьма обширный.