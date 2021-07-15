Рязанскую акушерку отдали под суд за фальшивую беременность пациентки

В Рязанской области перед судом предстанет акушерка, которая помогла пациентке притвориться беременной. О передаче уголовного дела на рассмотрение Фемиды сообщило СУ СКР по региону.
По версии следствия, исполняя обязанности врача-гинеколога в поликлинике Спасского района, обвиняемая по просьбе знакомой внесла в медкарту одной из пациенток сведения о беременности (заведомо ложные). Кроме того, акушерка выдала барышне справку аналогичного содержания.
Судить сотрудницу больницы будут по статье 292 УК РФ («Служебный подлог»).
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