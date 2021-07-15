Окский заповедник объявил о полном запрете на посещение лесов

Окский природный биосферный заповедник приказом директора Юрия Маркина объявил о полном запрете на посещение всех лесов на его территории. Такие меры администрация объяснила повышением пожарной опасности из-за сухой и жаркой погоды.

«За нарушения запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность, наложение штрафных санкций», - предупредило госучреждение.

При этом сотрудники заповедника поделились телефонами, по которым можно сообщить о возгораниях в лесу:

- 8(4912) 28-96-45 — оперативный дежурный ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области

- 101, с мобильного 112 — телефоны оперативных служб

- 8(49135) 3-33-63 - оперативный дежурный ЕДДС Спасского района

- 8(4914) 22-41-33 - оперативный дежурный ЕДДС Клепиковского района

- +7-915-6142050, +7-910-6231315, +7-920-9818829 — администрация (дежурный) Окского государственного заповедника.

Ранее минприроды напомнило, что запрет на посещение лесов установлен по всей Рязанской области (подробнее).