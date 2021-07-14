Площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 170 гектаров

В лесах не только огонь нельзя разводить, но и в принципе туда заезжать.

Минприроды в связи с жаркой и сухой погодой напомнило жителям Рязанской области о запрете на посещение лесов. Он действует в условиях особого противопожарного режима.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этот период для граждан составляют от 4 до 5 тыс. рублей. Соответственно, для должностных и юридических лиц они кратно выше.

С мониторингом пожарной обстановки помогают 31 камера видеонаблюдения, 11 пожарно-наблюдательных вышек и квадрокоптер с фотоаппаратом, видеокамерой и тепловизором. Беспилотный летательный аппарат, кстати, также использовался для поиска нарушителей в популярных местах отдыха.

«Сотрудники «лесной охраны» совместно с правоохранительными органами ежедневно проводят патрулирование лесных массивов», - сообщили в минприроды.

Рязанцам напомнили, что большинство лесных пожаров происходит по вине человека, и, по данным МЧС, с начала сезона наблюдалось уже 24 очага лесных пожаров в Рязанской области. Общая площадь возгораний составила 171,7 гектара.

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