Популярные места отдыха рязанцев патрулируют с квадрокоптером

Фото: minprirody.ryazangov.ru

28 мая в Рязанском районе минприроды, УМВД и Росгвардия устроили рейд по «местам массового посещения граждан». Проверяли они соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, поскольку в регионе введен особый противопожарный режим. Судя по фото, сконцентрировались проверяющие на лесных участках возле водоемов и разведенных отдыхающими кострах.

В трех десятках случаев ревизоры просто провели профилактические беседы с отдыхающими, а в одном возбудили дело об административном правонарушении.

«Вместе с проведением наземного патрулирования была задействована авиационная разведка с использованием беспилотного летательного аппарата», - доложили в минприроды.

Чиновники решили напомнить о «запрете на посещение лесов в период действия особого противопожарного режима» в Рязанской области и предупредили о возможных штрафах - для физических лиц 4-5 тысяч рублей.

Фото: minprirody.ryazangov.ru

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