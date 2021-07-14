В Рязани начали чистить Дядьковский затон, чтобы улучшить качество воды.

В Рязани начали чистить Дядьковский затон, сообщает пресс-служба администрации города и заверяет, что работы направлены на улучшение качества воды.

— Сейчас удаляют иловые отложения, которые при низком уровне воды в реке и высоких температурах воздуха могут создавать процессы гниения, — рассказывает заместитель главного инженера МП «Водоканал города Рязани» Андрей Грошев. — Дноуглубительные работы предназначены для лучшего водообмена с руслом реки, чтобы вода подходила к водозаборным оголовкам более чистой.

Примерный объем выемки донных отложений составит порядка 17 тысяч кубометров, а очистка займет примерно неделю.

Ранее мэрия объявила о втором этапе конкурса на должность директора рязанского «Водоканала». Кандидатам предстоит пройти тестирование и собеседование (подробнее).

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