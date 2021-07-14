Мэрия объявила о втором этапе конкурса на должность директора рязанского «Водоканала»

22 июля в 10:00 в зале заседаний администрации Рязани состоится второй этап конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального предприятия «Водоканал города Рязани». Соответствующее распоряжение подписала глава городской администрации Елена Сорокина.

Для второго этапа конкурса в качестве методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов определили «тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности, и индивидуальное собеседование».

Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования - 45 минут. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.

Во время индивидуального собеседования кандидатам зададут вопросы, чтобы оценить профессиональные и личностные качества.

Ранее сообщалось, что Рязань отказалась от инвестиций в ЖКХ. Суд встал на сторону мэрии, но дело по концессии рязанского «Водоканала» не закончено (подробнее).

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