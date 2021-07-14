Опубликовано видео с места ДТП под Рязанью, в котором сгорела фура.

По состоянию на полдень 14 июля на 207-м километре трассы М-5 под Рязанью рабочие продолжают разбирать завалы на месте страшного ДТП, в результате которого два человека получили травмы, один погиб, а фура сгорела. В распоряжение «КП-Рязань» появилось видео с места дорожного происшествия.

Все произошло 13 июля, когда 37-летний житель Пензы за рулем большегруза DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и врезался в самосвал Volvo под управлением 39-летнего рязанца. После этого фура перевернулась на дороге и загорелась (читать подробнее).

Рабочие продолжают разбирать завалы

В ДТП под Рязанью сгорела фура - один человек погиб.

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