Появились подробности страшного ДТП под Рязанью, в результате которого сгорела фура.

Появились подробности страшного ДТП под Рязанью, в результате которого сгорела фура и погиб человек.

Все произошло в полдень 13 июля на 207-м км трассы М-5 «Урал». 37-летний житель Пензы за рулем большегруза DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и врезался в самосвал Volvo под управлением 39-летнего рязанца. После этого фура перевернулась на дороге и загорелась.

Один человек погиб, двое получили травмы.

В результате дорожного происшествия водитель тягача с травмами был госпитализирован. Водителю самосвала тоже понадобилась медицинская помощь. Пассажир DAF - 33-летний житель Пензенской области от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!