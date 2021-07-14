Ряжские чиновники указывали неполные сведения о доходах и банковских счетах

Сельские чиновники Ряжского района предоставили неполные сведения о доходах и счетах в банках, сообщает прокуратура Рязанской области.

Надзорный орган проверил, насколько сельские власти соблюдают законы о противодействии коррупции, насколько они полно они предоставляли справки о доходах, расходах, об имуществе за 2020 год.

Проверка показала, что власти Петровского и Журавинского сельских поселений Ряжского района не указали сведения об иных доходах. Получены они были в связи участием в работе избирательной комиссии.

А чиновники Поплевинского сельского поселения не указали сведения об открытых банковских счетах по состоянию на 31 декабря 2020 года.

По фактам выявленных нарушений внесено три представления об устранении нарушений закона.

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