Власти Рязани решили отменить маршрутки №№33, 70 и 98

В Рязани с января 2022 года планируют отменить маршруты коммерческих автобусов №№70М2, 98аМ2, 33М2, 85бМ2, 73М2, 73аМ2. При этом дублирующие маршруты 85М2, 85аМ2 и 73бМ2 продолжат свою работу. Об этом стало известно на рабочей встрече депутатов с начальником управления транспорта Рязани Вениамином Синяковым.

Так, в качестве альтернативы отмененной маршрутке №33 предлагается увеличение количества автобусов маршрута №16 до 10-15 единиц большого и особо большого класса, а также возможность изменения пути следования его подвижного состава.

Маршрут №70М2 от 50% до 75% дублируют автобусные маршруты №30М3, 50М2, 71М2, 75М2 и троллейбус №9, которые восполнят провозные возможности отменяемого маршрута.

Маршрут 98аМ2 дублирует маршрут №17 МУП «УРТ», на котором с апреля текущего года работают 20 новых автобусов ПАЗ, а также восемь автобусов большого класса.

Кроме того, есть ряд маршрутов, в отношении которых предусмотрены изменения в пути следования. Так, движение автобуса №49М2 планируется организовать по улице Вокзальной через вокзал «Рязань-1». Движение автобуса №65 – по Кремлевскому Валу и улице Ленинского Комсомола. Маршрут №88 по улице Дзержинского через Горбатый Мост. Маршрутка №82М2 – до ТЦ «Круиз» по улице Высоковольтной, Татарской, Есенина и ул. Кальной. На маршруте №66М2 предусмотрен переход на автобусы среднего класса.

Подробнее по ситуации с маршрутками, читайте в нашем большом материале с видео.

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