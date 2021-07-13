У 37-летней рязанки полицейские изъяли 98 граммов героина

Вес наркотиков привесил 98 граммов. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

На Окском проезде полицейские из подразделения по борьбе с наркотиками задержали 37-летнюю рязанку, подозреваемую в распространении запрещенных веществ.

«Полицейские установили, что женщина работала на нелегальный интернет-магазин и получила заказ на распространение партии наркотического средства бесконтактным способом», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При личном досмотре у дамочки обнаружили множество свертков с героином. При этом общий вес наркотика превысил 98 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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