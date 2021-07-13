Рязанцев предупредили о передвижении колонн бронетехники.

До 30 июля на автодорогах регионов Центрального федерального округа, в том числе – в Рязанской области, будут передвигаться воинские колонны автобронетехники Росгвардии России. Об этом предупреждает рязанское управление ведомства. Военная техника будет передвигаться на учения.

Кроме Рязанской области бронетехника пройдет по Тульской, Тамбовской, Московской, Орловской, Тверской и другим регионам ЦФО.

«Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники», - говорится в сообщении Управления Росгвардии по Рязанской области.

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