Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2021 15:04

Рязанцев предупредили о передвижении колонн бронетехники

Колонны будут проходить через регионы Центрального федерального округа для дальнейших учений
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Рязанцев предупредили о передвижении колонн бронетехники.

Рязанцев предупредили о передвижении колонн бронетехники.

До 30 июля на автодорогах регионов Центрального федерального округа, в том числе – в Рязанской области, будут передвигаться воинские колонны автобронетехники Росгвардии России. Об этом предупреждает рязанское управление ведомства. Военная техника будет передвигаться на учения.

Кроме Рязанской области бронетехника пройдет по Тульской, Тамбовской, Московской, Орловской, Тверской и другим регионам ЦФО.

«Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники», - говорится в сообщении Управления Росгвардии по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!