Жители Ряжска приняли участие в акции «Спасибо за добро»

Фото РОО "Единая Россия".

«Медицинские работники, волонтеры, активисты некоммерческих организаций зачастую жертвуют временем, которое могли бы провести с семьей. Центр поддержки гражданских инициатив оказывает содействие в организации для них спортивных праздников на свежем воздухе, детских игровых программах, экскурсий и мастер-классов», – рассказала депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Она подчеркнула, что формат акции «Спасибо за добро» полностью соответствует ограничительным мерам, действующим на территории региона.

В Ряжске праздник был организован в Железнодорожном парке. Этот объект в настоящее время благоустраивается в рамках проекта «Единой России» «Городская среда».

В ходе мероприятия были отмечены многодетные семьи и семьи, прожившие в браке долгое время.

Напомним, в 2020 году акция «Спасибо за добро!» календаря «Партия добрых дел» прошла в 25 регионах страны. Ее участниками стали более двух тысяч медицинских работников и волонтеров, боровшихся с коронавирусом. Для них и членов их семей при содействии сторонников партии прошло свыше 50 мероприятий.