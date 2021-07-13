«Приезжает на велосипеде и поджигает»: зампред рассказал, почему под Рязанью горят леса

Недалеко от Солотчи и Полкова неизвестные лица умышленно поджигают леса. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов. Таких поджогов лесники зафиксировали уже 26.

— Нарушитель приезжает на велосипеде. Около деревьев он поджигает мусор или сухую траву, сухие листья, покрышки от колес, — говорит чиновник. — Возгорания происходят в 50-100 метрах от лесной дороги. Личность нарушителя пока не установлена.

Зампред обратился к жителям и тем, кто отдыхает в районе Солотчи и Полкова, если стали свидетелем поджога или увидели возгорание, сообщать по телефону: 8 (4912) 28-79-59 - региональный пункт диспетчерского управления, 8-800-100-94-00.

Ранее сообщалось, что все поджоги происходят в районе тропы Паустовского (читать подробнее).

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