Экоактивисты подозревают, что в рязанской Мещере нарочно поджигают лес

В 2010 году распространение пожаров помогли остановить группы добровольцев: фото пресс-службы поселка Сойга

Активисты «Экологического рязанского альянса» (ЭРА) предупредили в своем интернет-паблике, что в Мещере фиксируются целенаправленные поджоги леса. По их словам, очаги возгорания вовремя замечают и тушат работники лесничества. Активисты утверждают, что было порядка 25 поджогов – последнее из них 6 июля. «Все поджоги происходят в районе тропы Паустовского, между селом Полково и озером Черное. Мы не знаем, какие цели преследует этот человек или группа лиц. Последствия могут быть фатальными в таких погодных условиях…» – пишет паблик ЭРА. Рязанцы предлагают объединить усилия полиции, лесников и волонтеров – и остановить преступников.