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Происшествия10 июля 2021 12:28

Экоактивисты подозревают, что в рязанской Мещере нарочно поджигают лес

Альянс ЭРА ссылается при этом на работников рязанского лесничества
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В 2010 году распространение пожаров помогли остановить группы добровольцев: фото пресс-службы поселка Сойга

В 2010 году распространение пожаров помогли остановить группы добровольцев: фото пресс-службы поселка Сойга

Активисты «Экологического рязанского альянса» (ЭРА) предупредили в своем интернет-паблике, что в Мещере фиксируются целенаправленные поджоги леса. По их словам, очаги возгорания вовремя замечают и тушат работники лесничества. Активисты утверждают, что было порядка 25 поджогов – последнее из них 6 июля. «Все поджоги происходят в районе тропы Паустовского, между селом Полково и озером Черное. Мы не знаем, какие цели преследует этот человек или группа лиц. Последствия могут быть фатальными в таких погодных условиях…» – пишет паблик ЭРА. Рязанцы предлагают объединить усилия полиции, лесников и волонтеров – и остановить преступников.