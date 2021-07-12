В Рязани приступили к ремонту дорог картами. Список участков

Работы пройдут на площади 113,5 тыс. кв.м. дорожного полотна.

В Рязани подрядчики приступают к ремонту дорог картами, сообщает администрация Рязани. Это локальная заделка аварийных участков, но на большей площади, чем при ямочном ремонте.

К слову о площади, работы пройдут на 113,5 тыс. кв.м. дорожного полотна. Завершить их планируется до 25 августа. Проведено четыре закупки, в которых победили АО «Рязаньавтодор» (49,9 млн руб.), ООО СК «Вираж» (27,9 млн руб.), ООО «Доринвест Рязань» (54,4 млн руб.) и ООО «Техногрупп» (25,9 млн руб.).

По словам чиновников, первые участки, на которые уже вышли подрядчики, расположены на Голенческом и Касимовском шоссе, улицах Новоселов (3 участка), Ушинского, Яхонтова и Чапаева.

Полный список объектов выглядит так:

- а/д по 1-му Индустриальному переулку;

- а/д по Зафабричной улице;

- а/д по улице Птицеводов;

- а/д по Новой улице (поселок Канищево от дома №30 по Станкозаводской улице до дома №1В по Новой улице);

- а/д по Медицинской улице (от Октябрьской улицы до улицы Энгельса);

- а/д Молодежной улице;

- а/д по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы от Западной улицы до дома №43 по Московскому шоссе);

- а/д по улице Пирогова;

- а/д по Станкозаводской улице (от Октябрьской улицы до Магистральной улицы);

- а/д по Юбилейной улице;

- а/д по ул. Быстрецкой улице (от Касимовского шоссе до Кальной улицы);

- а/д по Затинной улице (от проезда Речников до дома №36 по Затинной улице);

- а/д от Касимовского шоссе д. №13 до ул. Кальная;

- а/д по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань – Борки (у поста ГАИ, от улицы Семинарской до д. 24 А по улице Каширина; от улицы 3-и Бутырки до д. 1 А по улице 3-и Бутырки);

- а/д от Окского шоссе до ул. Есенина (от улицы Есенина до д. №4 по Окскому проезду);

- а/д по улице Есенина (перекресток с улицей Грибоедова);

- а/д по улице Соборной (д. №38);

- а/д по улице Чапаева;

- а/д по улице Яхонтова;

- а/д по улице Урицкого (от Введенской улицы до Газетного переулка);

- а/д по Газетному переулку (от улицы Урицкого до д. №22В по улице Ленина);

- а/д по улице Гоголя;

- а/д по улице МОГЭС (д. №30);

- а/д по улице С.Середы (от улицы Дзержинского до д. №20 по улице Типанова; от д. №42 по улице С. Середы до д. №47 по улице Пушкина)

- а/д по улице Льва Толстого (от д. №2 по улице Льва Толстого до улицы Чернышевского);

- а/д по улице Керамозавода (от д. №8 до дома №26; от д. №26 до д. №25);

- а/д по Колхозной улице (д. №11);

- а/д от ул. Новоселов д. №33 В до ул. Новоселов д. №33А;

- а/д от ул. Новоселов (5 микрорайон) до д. №50 к. 2 по ул. Новоселов;

- а/д по улице Ушинского (от Тепличной улицы до д. №6 по улице Ушинского; от дома №4 по улице Ушинского до улицы Попова);

- а/д от ул. Новоселов д. №58 к. 3 до ул. Новоселов д. №50;

- а/д по улице Тимакова (от улицы Зубковой до улицы Новоселов);

- а/д по улице Есенина (от Полевой улицы до путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную);

- а/д по улице Есенина (от путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную до Спортивной улицы);

- а/д по улице Гагарина (до пешеходного перехода, перекресток с улицей Семашко);

- а/д по Голенчинскому шоссе (д. №35 корп. 1 по улице Баженова, разворотный круг в районе ООТ «Психбольница»).

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