Появилась карта ремонта рязанских дорог в 2021 году со всеми участками

Интерактивная карта размещена по ссылке: https://yandex.ru/maps/-/CCUeYKsz-B

В свободном доступе появилась карта, где отмечены все участки дорог, которые отремонтируют в 2021 году в Рязанской области. На платформе «Яндекс.Карт» ее разработал Центр управления регионом совместно с минтрансом и администрациями муниципальных образований.

Авторы пояснили, что синим цветом выделены участки нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а красным - те, которые ремонтируют по муниципальным и региональным программам. К последним отнесен и ремонт картами в Рязани.

Разработчики отмечают, что при обозначении протяженности участков допускается «некоторая погрешность», однако их расположение точное.

«Карта продолжит актуализироваться», - сообщили в ЦУР Рязанской области.