Появилось видео с места гибели ребенка, которого засыпало песком в Михайлове

Появилось видео с места трагедии 10-летнего мальчика в поселке 10-й год Октября, которого насмерть засыпало песком. Строительный материал использовала подрядная организация для ремонта трассы.

Группа мальчишек беспрепятственно проходила на объект, взбирались на груду, играли, но 3 июля часть верхушки песка обрушилась и засыпала мальчишку. Его быстро откопали, но спасти не смогли.

На место выехали его отец и дед – полковник и генерал ФСБ соответственно. Местные рабочие получили нагоняй, и только после этого территорию объекта стали огораживать.

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