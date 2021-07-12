Полицейские задержали парня, угнавшего у рязанцев десять автомобилей

В Воркуте задержали молодого человека, причастного к угонам десяти автомобилей у жителей Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В начале года в полицию обращались граждане, сообщившие об угонах автомобилей с улиц Новомичуринска. Довольно быстро стражи правопорядка вышли на ранее судимого 27-летнего парня, стоявшего за этими преступлениями. Правоохранители собрали необходимую доказательную базу и передали материалы в суд. Все это время подозреваемый находился под подпиской о невыезде, но к началу разбирательства бесследно исчез. Молодого человека объявили в федеральный розыск, а задержали в Воркуте.

Его остановили на улице с явными признаками алкогольного опьянения, а при проверке установили, что парня разыскивают в Рязанской области.

«Злоумышленника задержали и передали инициаторам розыска - в город Новомичуринск. Как выяснилось, рецидивист – уроженец города Воркуты. Попав в очередной раз под следствие, он решил скрыться в родных местах, где стал проживать у знакомых. В какой-то момент он повел себя самоуверенно и был задержан», - сообщили в полиции.

Расследование угонов продолжается.

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