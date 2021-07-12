Смерть еще восьми человек из-за COVID-19 признали в Рязанской области

12 июля обновилась федеральная статистика коронавируса, в том числе для Рязанской области. Здесь за минувшие сутки зарегистрировали 139 новых случаев инфекции. Всего с начала пандемии теперь известно о 32586 случаях.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в список жертв коронавируса за сутки внесли еще восемь человек. Таким образом, в Рязанской области смерть 699 пациентов признали прямым следствием COVID-19. При этом с инфекцией связано гораздо больше летальных исходов (подробнее).

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