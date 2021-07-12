Мальчик, погибший под грудой песка в Михайлове, был единственным внуком генерала ФСБ

Десятилетний мальчик, который погиб под грудой песка в Михайловском районе являлся единственный внуком генерала ФСБ из Москвы. Об этом «КП-Рязань» сообщила бабушка ребенка (со стороны матери). Именно к ней мальчишка приезжал отдыхать на летние каникулы.

— Когда это все случилось, его папа – полковник ФСБ, вместе с дедом – генералом ФСБ приехали сюда и такой нагоняй устроили рабочим… Как никак единственный сын и внук.

Мальчика похоронили в столице, а следователи Михайловского МСО продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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