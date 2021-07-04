В Михайлове 10-летнего мальчика насмерть засыпало песком.
Днем 3 июля недалеко от поселка 10-й год Октября в Михайлове 10-летний мальчик вместе со своими друзьями играл на груде песка. Песок использовала коммерческая организация для дорожно-строительных работ на трассе Тула – Калуга - Рязань.
«В результате обрушения верхней части груды ребенка засыпало песком. Мальчика оперативно извлекли из-под завала, однако спасти его не удалось», - говорится в сообщении СУ СК России по Рязанской области.
Михайловский МСО возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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