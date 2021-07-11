Власти сообщили о небывалой смертности от коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области официально признают 691 летальных исход при COVID-19, хотя с инфекцией связано гораздо больше смертей.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
11 июля стопкоронавирус.рф сообщил еще о 15 жертвах коронавируса в Рязанской области. Это максимум за все время с начала пандемии. Теперь в регионе официально признают 691 летальный исход, хотя связанных с COVID-19 смертей значительно больше (подробнее).
Новых случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали 138. Совокупно в Рязанской области теперь известно о 32447 случаях, включая переболевших.
Выздоровели от инфекции за сутки, если верить статистике, 99 человек.
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