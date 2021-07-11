Власти сообщили о небывалой смертности от коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области официально признают 691 летальных исход при COVID-19, хотя с инфекцией связано гораздо больше смертей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11 июля стопкоронавирус.рф сообщил еще о 15 жертвах коронавируса в Рязанской области. Это максимум за все время с начала пандемии. Теперь в регионе официально признают 691 летальный исход, хотя связанных с COVID-19 смертей значительно больше (подробнее).

Новых случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали 138. Совокупно в Рязанской области теперь известно о 32447 случаях, включая переболевших.

Выздоровели от инфекции за сутки, если верить статистике, 99 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!