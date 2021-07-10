В Рязанской области обнаружили 139 новых случаев коронавируса

Еще 139 случаев коронавируса зарегистрировали в Рязанской области за сутки. Таковы данные федерального оперштаба на 10 июля. Теперь в регионе с начала пандемии известно о 32309 случаях инфекции.

Судя по статистике, заболеваемость COVID-19 в Рязанской области росла три недели подряд. 10 июля впервые за это время число новых положительных тестов снизилось. Неясно лишь, связано ли это с распространением инфекции или же с ограниченными возможностями диагностики.

Кроме того, федеральный оперштаб внес в список умерших от COVID-19 еще трех человек. Официальное число летальных исходов, таким образом, достигло 676. Однако это далеко не все смерти, связанные с коронавирусом (подробнее).

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