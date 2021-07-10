Жители рязанских поселков требуют найти и наказать отравителей

Река Быстрица сопротивляется загрязнению, в одном из ее рукавов вода все еще прозрачная Фото: Владимир ФРОЛОВ

Жители расположенных рядом друг с другом поселков Недостоево (в черте города Рязани) и Городище (в Рыбновском районе) составили на платформе «Чендж орг» петицию, обращенную к губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Они просят найти и наказать виновных в отравлении ручья Крутец между этими поселками, а также реки Быстрица в пойме Оки.

С апреля в этом районе в ручей Крутец сливали какие-то химикаты, вследствие чего он стал малиновым, а в мае стало известно о потемнении воды в Быстрице, где погибло много рыбы. Надзорные органы проводили проверку, но виновные не были названы, да и никто не пытался очистить водоемы.