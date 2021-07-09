В Рязани на остановке у кинотеатра «Октябрь» произошла страшная авария

В Рязани на остановке кинотеатр «Октябрь» произошла страшная авария.

Около 22 часов 9 июля на улице Новоселов в Дашково-Песочне произошла страшная авария. Дорогу возле остановки «кинотеатр Октябрь» не поделили две легковушки. Фотографии с с места происшествия «КП-Рязань» поделился читатель.

На месте ДТП работают полиция, пожарные и скорая помощь.

«Трупов вроде нет», - отметил мужчина.

По предварительным данным, погибших, действительно нет. Но в ближайшее время все станет ясно после проверки сотрудников Госавтоинспекции.

На месте ДТП работают полиция, пожарные и скорая помощь.

Фото: Владимир Алешин.

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