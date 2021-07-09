Рязанцев интересуют вопросы здравоохранения и качества оказания услуг ЖКХ

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«На базе региональной общественной приемной партии продолжаются приемы граждан. Ни одно обращение не остается без ответа: часть вопросов удается решить в короткие сроки, по остальным направляются запросы», — рассказала руководитель приемной партии Татьяна Панфилова. Она добавила, что с 5 по 9 июля поступило 19 обращений.

Большинство заявителей интересует качество оказания жилищно-коммунальных услуг и вопросы здравоохранения: обеспечение льготными лекарственными препаратами, вакцинация от коронавируса.

Также рязанцы просили разъяснить порядок получения льгот семье, в которой воспитываются дети до семи лет. Поступило несколько обращений, связанных с работой судебных приставов-исполнителей.

Кроме того, в приемную поступили письма на ранее направленные запросы.

«Недавно к нам обратилась жительница Рязанской области, у которой обманным путем похитили более двух с половиной миллионов рублей. В ответ на запрос в Управлении министерства внутренних дел сообщили, что по сведениям, изложенным в обращении, была проведена проверка. В результате было возбуждено уголовное дело», - сообщила заместитель руководителя приемной Елена Синица.